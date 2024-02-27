İmamoğlu ve Kurum arasında "algı belediyeciliği" tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum konuşmalarında birbirlerine yanıt verdi. Kurum, İmamoğlu'nun algı ve reklam belediyeciliği yaptığını söyledi. İmamoğlu ise israfla değil icraatla gündeme geldiklerini belirtti.

Kurum, ""Algı ve reklam belediyeciliği bitecek." derken İmamoğlu, "Hizmeti vermemeyi kendine siyaset gören anlayış bunlarınki" ifadelerini kullandılar.

İmamoğlu, "Biz bu beş yılda ihmali değil milletimizi icraati yerine getirmenin şekliyle vermiş olduk" derken Kurum, "Buradaki kardeşlerim şunu düşünmeyecek, İstanbul'u düşünmeyen, İstanbul'la ilgili olamyan bir Büyükşehir Belediye Başkanım yok" dedi.

Kurum yine İmamoğlu'nu eleştirerek, "İstanbulluların gurur duyacağı, sahipleneceği bir belediyecilik yapmaya geliyoruz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu ise, "Onlar israfla gündeme geldiler biz icraat ile gündeme geldik" dedi.