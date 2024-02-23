Murat Kurum'dan İmamoğlu'na Kandil eleştirisi!

Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasında karşılıklı eleştiriler yapıldı. Kurum, İstanbul'da Kandil uzlaşısı yapıldığını söyledi. İmamoğu ise Kurum'u İliç üzerinden eleştirdi.

Editör: Uğur Çam
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum, CHP-DEM Parti İttifakı'na tepki gösterdi. Kent değil Kandil uzlaşısı yapıldığına dikkat çeken Kurum, Kandil İttifakı'nın adayının İmamoğlu, olduğunu söyledi. İmamoğlu ise Kurum'u İliç'teki maden faciası üzerinden eleştirdi. İstanbul'un Kurum'a emanet edilemeyeceğini ifade etti.

CHP-DEM Parti İttifakı'na Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum'dan tepki geldi. Kurum, kent değil Kandil uzlaşısı sağlandığına dikkat çekti. Kurum, rakibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösterdi. İmamoğlu ise Kurum'u İliç'teki maden faciası üzerinden eleştirdi. İmamoğlu, İstanbul'un Kurum'a emanet edilemeyeceğini ifade etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Murat Kurum # ekrem imamoğlu # kandil
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