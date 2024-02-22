Murat Kurum İstanbul'un deprem gerçeğine dikkat çekti

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, deprem gerçeğinin milli güvenlik sorunu olduğunu ifade etti. Kurum, İstanbul'u afetlere karşı hazır hale getireceklerini kaydetti.

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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, kentin deprem gerçeğine dikkat çekti. Kurum, deprem gerçeğinin milli güvenlik sorunu olduğunu kaydetti.

"Bu kapsamda yapılacak tek şey deprem dönüşümüdür. Kentsel dönüşümdür."
"Bu deprem gerçeğini bilerek yaşamak zorundayız. Bu deprem gerçeğini bir milli güvenlik meselesi olarak görmek zorundayız."

Kurum, deprem konusuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Kurum, İstanbul'u afetlere karşı hazır hale getireceklerini ifade etti.

"Deprem dönüşümünü çözmek üzere zaten 5 yılda herhangi bir irade ortaya koymadınız. Bari yapılana mani olmayın, yapılanı engel olmayın."
"El ele vereceğiz ve depreme ve iklim değişikliğine bağlı afetlere karşı İstanbulumuz hazır olana kadar o mücadeleyi gece gündüz yapacağız."
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Murat Kurum # istanbul # deprem
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