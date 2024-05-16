Mersin'de kahreden olay: Genç kız feci şekilde hayatını kaybetti

Acı olay, Mersin’in Silifke ilçesinde yaşandı. Traktör ile ilaç tankının arasındaki şafta kıyafetleri dolanan kız çocuğu hayatını kaybetti.

Mersin'de kahreden olay: Genç kız feci şekilde hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen

Alınan bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Sökün Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, ilaç tankı ile limon ağaçlarını ilaçlarken traktör ile ilaç tankı arasındaki şafta kıyafetleri dolanan 15 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktör şaftına dolanan kız çocuğunun öldüğü tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından kız çocuğunun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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