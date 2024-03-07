Murat Kurum İmamoğlu belediyeciliğini eleştirdi! "Bu kibir abidesi CHP'li başkan..."

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ise Silivri’deydi. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye yönetimini eleştiren Kurum, ‘’İstanbul'un artık 5 yıl daha kaybetmeye tahammüllü yok" dedi.

Editör: Uğur Çam
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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum şunları söyledi:

"İstanbullular bu kibir abidesi CHP'li başkandan çok bir şey mi istedi? İstanbullular, aslında en temel belediye hizmetlerini istediler. Yapmadılar. Çevre temiz olsun, Silivri'nin alt yapısı, kanalizasyonu doğru işlesin dediler. İşletmediler. İstanbullular bu yolcu başkandan ulaşım sorunlarının bitirilmesini ve çözüm getirilmesini istediler. Bunlar ulaşım sorunlarını daha da büyüttüler. İşe, okula giderken çile çekmek istemediler. Normal bir insan gibi işe, okula gitmek istediler. Otobüs istediler, metro istediler. Yapmadılar. Partklar, yeşil alanlar... Yine söz verdiler yapmadılar."
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ekrem imamoğlu # Murat Kurum
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