İmamoğlu ve Kurum yine karşı karşıya

Kurum, İmamoğlu'na "Toplam 8 kilometre metro yaptılar" dedi, İmamoğlu ise "Çok komik ya. 8 kilometreyi 8 adımla mı ölçmüş?" ifadelerini kullandı.

Yerel seçime sayılı günler kala gözler İstanbul'da. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı çalışmalarını sürdürürken birbirlerini de eleştiriyorlar.



Murat Kurum, İmamoğlu'nun kendisinden 'metro fatihi' diye bahsetmesine ilişkin metro hat verileri paylaştı, "bizim yaptığımız hatlara 8 kilometre eklemiş" dedi.



Ekrem İmamoğlu ise Alibeyköy Lojistik Merkezi'nin açılışında konuştu. İmamoğlu, Murat Kurum'a "Çok komik ya." tepkisi verdi.

- Toplamda 39.3'ünü biz yapmışız. Parasını biz ödemişiz, bizim dönemimizde ödenmiş. O da 8 kilometresinin parasını ödemiş ve yapmış bitirmiş. Şimdi bunların hepsini ben yaptım diyor. Ya nasıl sen yaptın?

Öte yandan Murat Kurum, Üsküdar Çocuk Köyü açılışına da katıldı. CHP yönetimini "5 yıl içerisinde İstanbul'da yaptığı kreşlerden daha büyük bir proje." sözleriyle eleştirdi: