Murat Kurum'un Kürtçe verdiği selama DEM Parti tepki gösterdi

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un “Diyarbakırlılar Buluşması Programı”nda Kütçe verdiği selam ve çektiği halaya DEM Parti tepki gösterdi. DEM Parti’nin adayı Meral Danış Beştaş, "Halklarımızın, yaptığınız şovlara karnı tok!" ifadelerini kullandı.

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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, omzuna poşu taktı, halay çekti. Diyarbakırlılara Kürtçe selam verdi.

Murat Kurum'un “Diyarbakırlılar Buluşması Programı”na DEM Parti'den tepki geldi.

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Kurum'un şov yaptığını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beştaş, "Bize yasak koyduğunuz dilimizi, siyasetinize malzeme etmeyeceksiniz; bu da iki! Halklarımızın, yaptığınız şovlara karnı tok!” ifadelerini kullandı.

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# Murat Kurum # istanbul # DEM Parti
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