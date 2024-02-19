İlham Aliyev Ankara'da! Yeniden seçilmesinin ardından ilk ziyareti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinde 7 Şubat'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapıyor. Aliyev'in Ankara'daki ilk durağı Anıtkabir Özel Kitabı'nı imzaladığı Anıtkabir oldu. "Stratejik ittifakımızı geliştirmek ve güçlendirmek iki ülkenin en büyük görevidir."

5'inci kez Cumhurbaşkanı seçilen Aliyev, seçim zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Aliyev'in bir sonraki durağı ise Yenimahalle'deki Haydar Aliyev Parkı oldu. Parkı gezen Azerbaycan Cumhurbaşkanı, babası Haydar Aliyev'in anıtına da gül bıraktı.

İLHAM ALİYEV RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı.

Beştepe'deki karşılama töreninin ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ise anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.