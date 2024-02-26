Vatan Partisi Batman adaylarını açıkladı! "Türkiye Batman'dan birleşti"

Batmanlı yiğit kadınlar, yönetmeye geliyor.

"Batman’da bir kadın devrimi yapılmış, şimdi o devrim bütün Türkiye’ye önderlik edecek."

Vatan Partisi, Batman'da Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

"Batman’dan kamu hizmeti bayrağını açacağız. İnsan için hizmet, halk için hizmet. Bütün dünyaya Batman’ı açacağız. Buraya yatırım çekeceğiz, turist çekeceğiz, yabancı turistleri getireceğiz. Doğru olan yere, haklı olan yere omuz verin güç verin."

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, basın toplantısıyla adayları kamuoyuna tanıttı.

"Türkiye’mizi yıllarca buralardan bölmeye çalıştılar. Türkiye Batman’dan birleşti. Türkiye Diyarbakır’dan birleşti. Türkiye Şırnak’tan Hakkâri’den birleşti."

Batman Belediye Başkan Adayı Büşra Aslan, Beşiri Belediye Başkan Adayı Şükran Aksak, Beşiri’ye bağlı İkiköprü Beldesinden de Esra Uygur Belediye Başkan Adayı oldu. Kadın adaylar, kenti üretime kavuşturmak için yetki istedi.

"Batman Belediye Başkan adayıyım. 4 çocuk annesiyim. Mesleki eğitimde çalışıyorum. Batman’ın bütün kadınlarıyla omuz omuza çalışacağız. Her şeyi başaracağız."

"Beşiri çok güzel olabilir. Beşiri’ye bir bayan eli gerekiyor. Ve sizin oylarınızla, sizin desteğinizle, Allah’ın izniyle ben dokunmak istiyorum Beşiri’ye."

"Bizim kadınlarımızın ve gençliğimizin yanında olduğu için, üretme ve üretime dayalı olduğu için, kendi halkının yanında olduğu için bu yüzden Vatan Partisi’ndeyiz."

Kozluk’tan Zekeriya Okan, Bekirhan Beldesinden Mesut Özcan, Hasankeyf’ten Süphan Uzdan, Sason’dan İhsan Coşkun Belediye Başkan Adayı oldu.

"Bir yerde üretim yoksa, bir yerde iş yoksa bir yerde güç yoksa Bütün belalar orada birikir. Kamu kaynakları bu millet için harcandı mı Buralarda iş olur, buralarda yatırım olur buralarda istihdam olur. Ve konuştuğumuz bütün sorunları köklü olarak çözeriz."

Toplantıya, Vatan Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Tanhan, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeyneddin Bozan ve Batman İl Başkanı İrfan Coşkun da katıldı.

"Batman’a getireceğimiz hizmet, deniz kadar bol. Denizler gibi engin. Denizler gibi dürüst, coşkun cesaretli adayları var Batman’ın."

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