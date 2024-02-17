Vatan Partisi İBB Adayı İbrahim Okan Özkan Amasyalılarla buluştu

Çaylar yudumlanırken sohbetler edildi. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Fatih Karagümrük'te Amasya Ormanözü Köyü Derneği’nde Amasyalı vatandaşlarla bir araya geldi.

Özkan ve beraberindeki heyet İstanbul için projelerini anlattı.

"Siz değerli Amasyalılardan da şunu talep ediyoruz; rantçı değil kamu hizmeti verecek olan, Türkiye'de bir üretim seferberliği yapmak için kolları sıvayıp da görev talep eden Vatan Partisi'ne ve onların adaylarına oy verin."

AFAD İstanbul Kurucu İl Müdürü Vatan Partisi Fatih Adayı Gökay Bostan da depreme karşı yapılacakları anlattı.

"Çok kuvvetli bir Afet Yasası getireceğiz. Onun önünde kimse duramayacak. Bir de çok kuvvetli bir Afet Bakanlığı... Bu iş çok kuvvetli bir Afet Bakanlığı ve çok kuvvetli yasayla çözülür."