Vatan Partisi İBB Adayı İbrahim Okan Özkan Amasyalılarla buluştu

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Amasyalılarla bir araya geldi. Amasyalılardan yetki isteyen Özkan, "Kolları sıvayan görev talep eden Vatan Partisi'ne ve adaylarına oy verin" dedi.

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Çaylar yudumlanırken sohbetler edildi. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Fatih Karagümrük'te Amasya Ormanözü Köyü Derneği’nde Amasyalı vatandaşlarla bir araya geldi.

"Yerel seçim dönemine gidiyoruz. Yerel seçim döneminde biz şunu görüyoruz; bütün adaylar, bütün sistemin partileri ortaya çıkıyor, vaat adı altında yalan söylüyorlar."

Özkan ve beraberindeki heyet İstanbul için projelerini anlattı.

"Siz değerli Amasyalılardan da şunu talep ediyoruz; rantçı değil kamu hizmeti verecek olan, Türkiye'de bir üretim seferberliği yapmak için kolları sıvayıp da görev talep eden Vatan Partisi'ne ve onların adaylarına oy verin." 

AFAD İstanbul Kurucu İl Müdürü Vatan Partisi Fatih Adayı Gökay Bostan da depreme karşı yapılacakları anlattı.

"Çok kuvvetli bir Afet Yasası getireceğiz. Onun önünde kimse duramayacak. Bir de çok kuvvetli bir Afet Bakanlığı... Bu iş çok kuvvetli bir Afet Bakanlığı ve çok kuvvetli yasayla çözülür."

Amasya Ormanözü Köylüleri Eğitim, Kalkındırma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kol, İbrahim Okan Özkan'a başarılar diledi.

Vatan Partisi İBB Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan resmi başvurusunu yaptıVatan Partisi İBB Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan resmi başvurusunu yaptıYerel Yönetimler

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# vatan partisi # İbrahim Okan Özkan # istanbul
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