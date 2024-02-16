Vatan Partisi İBB Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan resmi başvurusunu yaptı

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan İstanbul Adliyesi’nde resmi adaylık başvurusunu yaptı. Özkan “Ranta, yalana son” dedi ve İstanbullu vatandaşlardan yetki istedi.

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Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan resmi adaylık başvurusunu tamamladı. İstanbul Adliyesi çıkışında konuşan İbrahim Okan Özkan, “Vatandaşımızın çıkmazda olduğunu biliyoruz” dedi ve İstanbullulardan yetki talep etti. Özkan,

Seçim sloganını bir kez daha yineleyen Özkan, “Ranta son halkçı belediyecilik” vurgusu yaptı.

- Diyoruz ki: Rantçı sisteme son, kamucu halkçı belediyecilik olacak. İstanbul’da rantçı hizmete son verilmesi gerekiyor. Bunun için de Vatan Partisi var.

Özkan, diğer adayları da “vaat adı altında vatandaşa yalan söylüyorlar” diyerek eleştirdi. Özkan açıklamasında, "Yalan söyleyip kendi ceplerini dolduruyolar, İstanbulluyu kandırıyorlar. Bu yüzden vatan partisi için vatandaşımızdan oy talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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