Vatan Partisi Ankara'da Yakacık Mahallesi'ndeki sorunları dinledi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar elektrik, su ve kanalizasyon gibi temel alt yapı sorunlarından mağdur.

Yakacık sakinleri, hem Büyükşehir hem de Yenimahalle Belediyesinin bu bölgeye sahipsiz köpek bıraktığını söyledi.

Yaşanan sorunlara ise yetkililer kulaklarını tıkıyor. Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan, Yenimahalle Başkan Adayı Mustafa Aynur ve beraberindeki partililer Yakacık’ı ziyaret etti.

Utku Reyhan yaptığı açıklamada, "Bir: Kısırlaştıracaksın. İki: Uygun yere taşıyacaksın. Masraftan kaçtıkları için yapmıyorlar. Oradan oraya atıyorlar. İnsan güvenliğinden daha kıymetli bir şey olamaz. Büyükşehir yasasının, köylerin yarısını kaldıran bir yasanın sonuçlarını yaşıyoruz. Bu partilerin kendi çevrelerinde adamları var, zengin ettikleri adamlar... Bunlar onların partisi halkın partisi değil. Bazı köylerimizde su yok. İlkel usullerle foseptik kazıyorlar." dedi.

Yakacıklıların yaşadığı sorunların başında ise kamulaştırılan alanların vatandaşın yararına kullanılmaması geliyor.

Vatan Partisi heyeti ve Yakacık sakinleri yerel seçimlere giden süreci de değerlendirdi. Reyhan, Vatan Partisi’ni diğer partilerden ayıran programa işaret etti.

Vatan Partisi’nin Yakacık Mahallesi’nde yaptığı görüşmede tebessüm ettiren samimi anlar da yaşandı.