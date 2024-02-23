Vatan Partisi İBB Adayı İbrahim Okan Özkan Pendik'te vatandaşlarla buluştu
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Pendik'te vatandaşlarla bir araya geldi. Özkan, seçim çalışmaları kapsamında projelerini anlattı ve İstanbul'un sorunlarına çözüm önerileri sundu.
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, seçim çalışmaları için Pendik'te vatandaşlarla bir araya geldi. Özkan, Pendik Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği'ni ziyaret etti. Özkan, sistem partilerini eleştirdi. Özkan şunları söyledi:
"Bizim insanımız iş istiyor, ekmek istiyor. Ekmeği Anadolu'da bulduğu takdirde zaten kendi toprağından kopmaz, ayrılmaz. Bizim bu politikayı yürütmemiz lazım."
"Ne yapacağız biz? Vatan Partisi diyor ki üreteceğiz. Tarım ve hayvancılığı yeniden ayağa kaldıracağız. Sanayiyi gelip İstanbul'a yığmayacağız, İstanbul'u katletmeyeceğiz. "
"Yerel yönetimlerde de rantçı hizmete son. Kamu hizmeti için biz bu seçimlere giriyoruz. Artık halkın yararını gözetecek çalışmalar yapmamız lazım."
"Yetki isterken herkes sizden yetki istiyor. Sorumluluğa geldiğinde kimse size hesap vermiyor. Kimse halka hesap veriyor mu? Herkes kaçıyor, o yaptı bu yaptı. Bizim bu sisteme son vermemiz lazım."
İbrahim Okan Özkan, kentte planlı bir dönüşüm uygulayacaklarını söyledi.
"Bunca zaman kentsel dönüşüm dendi, o kentsel dönüşüm binasal dönüşümden ibaret oldu. Binayı yıktık yenisini yaptık. Çürük çıktı, malzemeden çaldılar, şu oldu bu oldu. Ama bizim gerçek anlamda kenti yeniden dönüştürmeye ihtiyacımız var. Evet yıkalım ama oyun parklarıyla, otoparklarıyla planlı bir İstanbul yaratalım."
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi