Vatan Partisi Zonguldak adayları tanıtıldı! "Madencinin baretini belediye yönetimine katılacağız"

Zonguldak’taki aday tanıtım töreninde konuşan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, “Madenci baretini belediye yönetimine taşıyacağız. Kamu hizmeti anlayışını belediye yönetimine taşıyacağız. Üreticinin işçinin belediyesini kuracağız.” dedi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı şunları söyledi:

MADENCİ BARETİNİ BELEDİYE YÖNETİMİNE TAŞIYACAĞIZ

Türkiye köklü bir çözüme gidiyor. Güvenlik problemleri ve ekonomik zorluklara önümüzde. Bu zorluklardan Başı dik ve Üreten bir Türkiye ile çıkmak için Yerel Yönetimlerden başlayarak köklü çözümü milletimize sunmaya ve yetki istemeye geldik. Bugün de zorluklardan çıkışta Türkiyemize her zaman öncü olan, örnek olan, üretimin ve emeğin merkezi Zonguldak’tayız.

Zonguldak alın terimiz gözbebeğimiz, vatanımız ve geleceğimizdir.

Öncelikle Zonguldak’a sözümüz;

Madenci Baretini Belediye Yönetimine Taşıyacağız.

Kamu Hizmeti anlayışını Belediye Yönetimine Taşıyacağız.

Üreticinin işçinin Belediyesini kuracağız.

Kaldırım, yol, pak bahçe yapılır. Kentimizin bütün sorunları çözülür. Ama önce Madencinin Bareti Belediye Başkanlık Makamına asılacak.

O Baren Üreten Türkiye programının sembolüdür.

O barette bizim özlemlerimiz var. Özel çıkara, rantçılığa, şirketçiliğe ve özelleştirmelere karşı, Kamu Hizmeti demek. Üretim demek. Emek demek. Namus demek. Vatan demek.

Biz Zonguldak’a, öncelikle Üreten Belediye vadediyoruz. Herkese iş vadediyoruz. Çalışmayan kalmayacak.

Üreten Zonguldak’a, Üreten Belediye!

Vatan Partisi’nin yöneteceği belediye, üreticilerin yönetiminde, denetiminde ve hizmetindedir. Zonguldak’ımızı üretime ve kamu hizmetine göre planlayacak ve düzenleyeceğiz.

Kaynaklar rantlara değil, işsize iş sağlayan üretim ve hizmet projelerine ayrılacaktır. Yeni iş alanları yaratan girişimci desteklenecektir.

RANTÇI SİSTEM MADENLERİ DE BELEDİYELERİ DE ÖZELLEŞTİRDİ

Özel çıkarcılık, şirketçilik, taşeronculuk, yalnız Türkiye’yi değil, Belediyelerimizi de tüketti. Sistem, kamu kurumlarımızı, madenlerimizi özelleştdiği gibi, Belediyelerimizi de özelleştirdi. Belediyeleri şirketlere teslim ettiler, Madenleri taşeron firmalara bıraktılar.

Belediyelerimiz, kamu ve şirket bünyesindeki taşeron işçiler başta olmak üzere kadro sorununu köklü olarak çözecektir. 1980 sonrası sistem taşeronu dayattı. Güvencesiz, geleceksiz çalışmayı getirdi.

1990 öncesine kadar madenlerimiz de 40 bin madenci çalışıyordu. Bugün 7000 civarına indi. Emek kentini, emekten kopardılar.

Ülkemizin taşkömürü tüketimi, 39 milyon tonun üzerinde olmasına rağmen ürettiğimiz 2021 yılında özel sektörle birlikte 1 milyon 200 bin tondur. Türkiye’nin, kömür ithalatına her yıl yaklaşık 5-6 milyar dolar ödüyor.

Yine özelleştirilen, özel çıkara teslim edilen madenlerin halini görüyorsunuz. Her gün bir acı haber alıyoruz. En son İliç’de, Elazığ’da yaşadıklarımız hafızamızda.

Bu gerçekler, aslında Yerel Yönetimlerin de önündeki sorundur. Türkiye hükümeti de Yerel Yönetimler de bu sistemin içinde borca battı can çekişiyor!

BELEDİYELERİMİZ ZONGULDAK DAĞINA SAHİP ÇIKACAK

İşte biz Zonguldak’a ve Türkiye’ye bu sisteme karşı bir alternatif öneriyoruz.

Kaynak var. Zonguldak dağına sahip çıkacak bir Belediye inşa edeceğiz.

Sırtımızı Zonguldak dağına yaslayacağız.

Yani öz kaynaklarımıza dayanacağız.

Gözümüzü dışardan ucuz almaya değil, kendi emeğimizle üretemeye dikeceğiz.

Vatan Partisi olarak TTK'ya 2,5 milyar dolarlık yatırım yapıp 25 bin kişiyi istihdam edecek, yıllık üretimi 12 milyona çıkaracak planlarımızı hazırladık.

Belediyelerimiz bu süreçte öncü rol oynayacaktır.

Temel sloganımız: Özel çıkar değil, Kamu Hizmeti!

Liyakatli Tutumlu ve Pratik Yönetim

Torpil İşlemez Kartvizit Geçmez Rüşvet Sökmez

Sanayici ve Esnafımıza

Verimli Üretim ve Hizmet Koşulları

Turizmde Dünyaya Açılan Kapılar

Üreten Kadın

Mutlu Yuva ve Aile

Türkiye’nin Geleceğini Gençlikle Sigortalıyoruz

Çarpık Yapılaşmaya Son Mavi ve Yeşil Kent

Uydu Kentlerden ve Mahallelerden Oluşan

İnsancıl Kent

Herkese Çağdaş Konut Sağlayan ve

Kiracıyı Koruyan Etkin Yönetim

Uyuşturucu Belâsından Kurtarılmış

Sağlıklı ve Temiz Kent

LGBT Propaganda ve Örgütlenmesinin Yasaklanması ve

Ailenin Korunması