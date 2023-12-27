1 Günde 2 Büyük Deprem Paniğe Neden Oldu! Malatya, Çankırı Sıradaki...

6 şubat Kahramanmaraş depremlerinden beri Türkiye'deki tüm fay hatları aktif olarak sık sık şiddeti yüksek depremlere yol açtı. Bursa, Yalova, Hatay, Malatya en sonda Çankırı ve daha bir çok şehirde deniz üstünde meydana gelen depremler paniğe neden oldu. Japon uzmanlardan Naci Görür gibi deprem uzmanları Marmara bölgesinden Gemlik ve Yalova için alarm vermişlerdi.

1 Günde 2 Büyük Deprem Paniğe Neden Oldu!

Tüm bu açıklamaların üzerine 27 Aralık 2023 tarihinde bir günde iki büyük deprem meydana geldi. Biri Kuzey Fay hattı Çankırı'da diğeri Güney Fay hattı Malatya da oldu. Malatya'da saat 10.55'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Naci Görür, Malatya depremi sonrası açıklama yaparak fay hattının çok fazla stres yüklediğinden kaynaklı boşalmalar yaptığını belirtti. Kahramanmaraş'taki deprem yerini hatırlatarak konumsal olarak yaşanan depremler için bir an önce çalışmaların yapılmasını altını çizmişti. Öte yandan bu durum devam ederken Çankırı'da deprem olması da korkuya neden oldu. Uzmanlar çok yakın zamanda gerçekleşecek olan büyük depremin habercisi olarak vurguladı. Öte yandan gözler harekete geçen Kuzey fay hattı üzerindaki Bolu Yalova ve Gemlik' çevrildi.