14 ilde PKK adına sokağa çıktılar: 340 gözaltı



Barikat kurdular, lastik yaktılar, polisle çatıştılar. PKK propagandası yapanlar bir bir yakalandı.



Van, Diyarbakır, Şırnak, İzmir, Mardin, Batman, Kocaeli, Antalya, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Ankara, Bingöl ve Manisa'da sokakları birbirine kattılar.



Güvenlik güçleri, çöp konteynerleri ve lastikler ile yol kapatanları, güvenlik güçlerine saldıranları, havai fişek, taş, EYP ve molotofkokteyli ile kanunsuz sokak eylemi yanları tespit etti.



14 ilde terör örgütü adına kanunsuz sokak eylemleri yapan 340 şüpheli, "BOZDOĞAN-20" operasyonlarıyla yakalandı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacaklarını söyledi.



Van'da ise Yüksek Seçim Kurulu, mazbatayı Dem Partili Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi. Ancak PKK yanlıları gece sokaklara çıktı, polisle çatıştı.



Polis ekipleri, kalabalığa müdahale ederek dağılmalarını sağladı.



