THY ucuza bilet kampanyasını başlattı! Bilet fiyatları 799 liradan başlıyor...

Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda 799 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu. THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 80 bin koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 1 Ekim-30 Kasım'da İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı seferlerde her şey dahil tek yön 799 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

THY UCUZA BİLET KAMPANYASINI BAŞLATTI

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.