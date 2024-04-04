İzmir'de bu yaz kurak geçecek! Tahtalı Barajının doluluk oranı kritik seviyede

İzmir'in içme suyunda tehlike çanları çalıyor. İçme suyu ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı 25 yılın en kurak 3’üncü dönemini yaşıyor.

İklim Bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar, 2021 yılından bu yana baraj doluluk oranındaki düşüklüğe işaret etti.

Soğuma döneminde olduğumuz için kuraklığın yaşandığını belirten Yaşar, gelecek yıl barajdaki doluluk oranının yüzde 18’lere gerileyeceğini söyledi.

Profesör Doğan Yaşar, barajlar doluyken İzmir'de yer altı sularının kullanıldığına dikkat çekti. Yaşar’a göre bu ciddi bir yönetim hatası.

Suyu doğru yönetilmediği vurgulayan Yaşar, çimlerin sulanmaması, araçların yıkanmaması ile elma ve armut gibi çok su isteyen meyveler iki yıl sadece kurumayacak kadar sulanmasını önerdi.



