2 ilde FETÖ operasyonu! 15 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 2 ilde FETÖ'ye yöenlik operasyon düzenlendi. 23 adrese düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

2 ilde FETÖ operasyonu! 15 şüpheli yakalandı
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Yurt genelinde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ soruşturması yürüttü.

Soruşturma kapsamında 10 zanlı hakkında yakalama kararı verildi. Polis ekipleri tarafından, İzmir merkez, Menemen, Torbalı ve Urla ilçeleri ile İstanbul'da önceden belirlenen 23 adrese düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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