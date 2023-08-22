22 Ağustos 2023 İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler hangileri? İSKİ tek tek açıkladı!

İstanbul'da bakım ve arıza onarım nedeniyle su kesilecek olan ilçeler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Ağustos günü su kesilecek ilçeleri duyurdu.

22 Ağustos 2023 İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler hangileri? İSKİ tek tek açıkladı!
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisinin etkilendiği mahalleler de eklendi. 

22 Ağustos 2023 İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler hangileri? İSKİ tek tek açıkladı! - Resim : 1

İstanbul halkını kesintiye karşı tedbirli olması için uyaran İSKİ kesinti beklenen ilçeleri teker teker isimleri paylaştı. 

İŞTE İSKİ'YE GÖRE 22 AĞUTOS'TA SU KESİNTİSİ BEKLENEN İLÇELER

ZEYTİNBURNU

Kazlıçeşme ve Telsiz Mahallelerinde İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI nedeniyle saat 13.00'e kadar su kesintisi bekleniyor. 

SİLİVRİ

Fatih ve Kavaklı Hürriyet mahallelerinde İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI nedeniyle saat 13.00'e kadar su kesintisi bekleniyor. 

ÇATALCA

Gökçeali ve Kaleiçi mahallelerinde İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI nedeniyle saat 14.00'e kadar su kesintisi bekleniyor.

ÜSKÜDAR

Burhaniye ve Küplüce mahallelerinde İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI nedeniyle saat 12.00'e kadar su kesintisi bekleniyor.

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