23 Nisan'da ücretsiz hizmet verecekler! İşte bedava olacak toplu ulaşım araçları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bazı toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi. İşte 23 Nisan'da bedava olacak toplu ulaşım araçları!

23 Nisan'da ücretsiz hizmet verecekler! İşte bedava olacak toplu ulaşım araçları
Editör: Yasin Kerim Aşan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağı ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklama ile Ulaştırma ve Atlyapı Bakanlığına bağlı metro ve kent içi raylı sistemlerin 23 Nisan'da ücretsiz olacağını duyurdu.

Bakanlık olarak 23 Nisan dolayısıyla her türlü tedbiri aldıklarını belirten Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 4 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Ankara ve İstanbul'da toplu ulaşım araçları ücretsiz kullanılabilecek. Dünyada örneği olmayan bir bayram olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkulu bir şekilde kutlanması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro Hattı ve İzmir'de İZBAN, ücretsiz hizmet verecek." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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