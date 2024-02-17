25 kilogram eroin minibüsün havalandırma bölümünden çıktı

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Son olarak Düzce'de, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Knte uyuşturucu getireceği belirlenen bir minibüs, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde ekipler tarafından durduruldu.

Minibüste narkotik köpeklerinin katılımıyla yapılan aramada, aracın üst kısmında bulunan havalandırma bölümüne gizlenmiş 25 kilo 650 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Mesut Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.