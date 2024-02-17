25 kilogram eroin minibüsün havalandırma bölümünden çıktı

Düzce'de önemli bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. Ekiplerin durdurduğu minibüsün havalandırma bölümüne gizlenmiş 25 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Sürücü Mesut Ö. gözaltına alındı.

25 kilogram eroin minibüsün havalandırma bölümünden çıktı
Son Güncelleme:

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Son olarak Düzce'de, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Knte uyuşturucu getireceği belirlenen bir minibüs, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde ekipler tarafından durduruldu.

Minibüste narkotik köpeklerinin katılımıyla yapılan aramada, aracın üst kısmında bulunan havalandırma bölümüne gizlenmiş 25 kilo 650 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Mesut Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Nesrin Baş Avrupa Şampiyonu oldu!Nesrin Baş Avrupa Şampiyonu oldu!Spor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# düzce # uyuşturucu # operasyon
Çok Okunanlar
İstanbul'da korkunç ölüm!
İstanbul'da korkunç ölüm!
25 kilogram eroin minibüsün havalandırma bölümünden çıktı
25 kilogram eroin minibüsün havalandırma bölümünden çıktı
İstanbul'da feci kaza!
İstanbul'da feci kaza!
Bakanlık bin 500 personel alacak! KPSS şartı aranmıyor: İşte aranan şartlar
Bakanlık bin 500 personel alacak! KPSS şartı aranmıyor: İşte aranan şartlar
Prof. Dr. Naci Görür o şehri uyardı!
Prof. Dr. Naci Görür o şehri uyardı!
Öne Çıkanlar Dolarda rekor! 31 lira oldu 40'a gidiyor! - Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler Dolarda rekor! 31 lira oldu 40'a gidiyor! - Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler Emekliler dikkat! Emekli bayram ikramiyesinde yeni formüller... 'En az...' Emekliler dikkat! Emekli bayram ikramiyesinde yeni formüller... 'En az...'