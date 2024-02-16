Nesrin Baş Avrupa Şampiyonu oldu!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın heyecanı Romanya'da devam ediyor. Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda 72 kiloda milli güreşçi Nesrin Baş mindere çıktı.

21 yaşındaki Nesrin Baş, finalde son Avrupa şampiyonu Rumen sporcu Alexandra Nicoleta Anghel ile karşı karşıya geldi.

Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Nesrin, rakibini 5-1 yenerek kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nesrin, "Çok mutluyum, gururluyum. Bugünlere gelmek için her zaman çok çalıştık, çok emek verdik. Her zaman hayalini kurdum. Uyuduğumda, kalktığımda İstiklal Marşı'mızı okutup, bayrağımızı dalgalandırmayı hayal ettim ve başardım. Genç yaşımda bir ilki başardım, onun için de ayrıca mutluyum. Türk kadının gücünü göstermeye devam edeceğiz. Beni bugünlere getiren hocalarıma ve aileme çok teşekkür ederim. Dualarınızı eksik etmediğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa şampiyonu olan Nesrin Baş ile bronz madalya kazanan Zeynep Yetgil'i tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, milli sporcuları kutlayarak, "Romanya'nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olarak 72 kiloda altın madalya kazanan Nesrin Baş'ı tebrik ediyorum. Şampiyonada 53 kiloda bronz madalya elde eden güreşçimiz Zeynep Yetgil'i de kutluyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.