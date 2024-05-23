25 yıllık besicinin fiyatlara tepkisi büyük

25 yıldır besicilikle uğraşıyor. Aile mesleğini tüm zorluklara rağmen devam ettiriyor. 12 ineği, 10 düvesi ve 10' buzağısı var.

Osman Ekinci, Aydın Nazilli ilçesi Aslanyaka Köyü'nde süt üreticiliği yapıyor. Sorunlarını saymakla bitiremiyor. Süt fiyatını suyla karşılaştırıyor, "emeğimizin karşılığını alamıyoruz" diyor.



Osman Ekinci üretimi seviyor ancak girdi maliyetlerinde indirim talep ediyor, giderlerini kalem kalem açıklıyor.

Mesaisi günün ilk ışıklarıyla başlıyor, karanlık çökene kadar sürüyor. Yüksek emek harcanmasına rağmen ay sonu kazancı asgari ücrete eş değer.

Osman Ekinci, besicilerin kurban bayramından ümidinin olmadığını söyledi.





