25 yıllık besicinin fiyatlara tepkisi büyük

Aydın'da bir besicinin küçük aile işletmesine konuk olduk. O anlattı biz dinledik. "Su 10 lira, süt 14 buçuk lira" diye isyan eden Osman Ekinci, severek yaptığı besicilikte emeğinin karşılığını almak istiyor.

Editör: Lale Delidağ

25 yıldır besicilikle uğraşıyor. Aile mesleğini tüm zorluklara rağmen devam ettiriyor. 12 ineği, 10 düvesi ve 10' buzağısı var.

Osman Ekinci, Aydın Nazilli ilçesi Aslanyaka Köyü'nde süt üreticiliği yapıyor. Sorunlarını saymakla bitiremiyor. Süt fiyatını suyla karşılaştırıyor, "emeğimizin karşılığını alamıyoruz" diyor.

Osman Ekinci üretimi seviyor ancak girdi maliyetlerinde indirim talep ediyor, giderlerini kalem kalem açıklıyor.

Mesaisi günün ilk ışıklarıyla başlıyor, karanlık çökene kadar sürüyor. Yüksek emek harcanmasına rağmen ay sonu kazancı asgari ücrete eş değer.

Osman Ekinci, besicilerin kurban bayramından ümidinin olmadığını söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# besicilik # süt fiyatları # tepkisi
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