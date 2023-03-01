3 gün arayla iki arkadaşını öldüren şüpheli İstanbul'da yakalandı

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından, Ergün'e ait 16 BT 773 plakalı otomobili takibe alan ekipler, aracın İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu belirledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle koordineli çalışan ekipler, söz konusu otomobili durdurdu. Serdar Ergün'ün tabancayla vurularak öldürülüp cesedinin battaniyeye sarılı halde bagajda olduğunu belirleyen ekipler, aracı kullanan Ahmet Burak D'yi (41) gözaltına aldı.

Ahmet Burak D, emniyetteki ifadesinde Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde arkadaşı Murat Kutlu (39) ve köpeğini de 3 gün önce öldürdüğünü itiraf etti.

Söz konusu evde Kutlu'nun cesedi, tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bursa'ya getirilen Ahmet Burak D'nin emniyette verdiği ifadede, Serdar Ergün'ün çalıştığı eczaneye borcunun olduğunu, olay günü parayı ödemek için onu yanına çağırdığını ve kendisine küfredince öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.

Ergün'ün cesedini otomobilin bagajına koyup İstanbul'a gittiğini, kredi kartıyla harcama yaptığını ifade eden Ahmet Burak D'nin, ev arkadaşı Murat Kutlu'yu da küfür nedeniyle öldürdüğü iddiasında bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı, adliyeye sevk edildi.

Serdar Ergün ve Murat Kutlu'nun cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kutlu'nun naaşı Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'ndeki Sefa Camisinde öğle vaktinde kılınan namazın ardından Erdoğanköy Mezarlığında toprağa verildi. Ergün'ün cenazesi ise Osmangazi ilçesindeki Yeni Karaman Camisinde ikindi vakti kılınan namaz sonrası Hasköy Kent Mezarlığında defnedildi.