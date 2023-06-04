3 ilde fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, lüks eğlence mekanlarına götürülüp özendirilen kadınlara, yüksek gelirli iş vaadiyle kandırdıktan sonra hazırlanan kataloglarla müşteri bularak fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Katalog-1" adı verilen operasyon için harekete geçti.

Bursa'da 12, Ankara'da 4 ve Sivas'ta 1 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, kadınları fuhşa sürüklediği iddia edilen 17 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve apartlarında yapılan aramalarda, 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 180 uyuşturucu hap, 20 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 4 mağdur kadına ait pasaport, 30 bin lira ve fuhuştan elde edilen kazançların kayıt edildiği not defteri ele geçirildi.

Operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere 22 kadın kurtarıldı.

Şüphelilerin, telefon görüşmelerinde bir dizi tedbir aldığı, yakalanmamak amacıyla şifreli sohbet ettikleri, birbirleriyle yaptıkları görüşmelerde isim vermeyerek "konum var, konuma geçeceğiz, konum bulundu" dedikleri, müşterilerle kodlu yazışmalar yaptıkları ileri sürüldü.