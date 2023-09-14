3 ilde uyuşturucu operasyonu! 7 kişi tutuklandı

Yakıt deposuna, peynir bidonuna gizlediler ancak güvenlik güçlerinin dikkatinden kaçamadılar. Uyuşturucu tacirleri İzmir, Siirt ve Kayseri'de yakayı ele verdi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yurt dışı plakalı bir tıra baskın düzenledi. Narkotik köpeği ile yapılan aramada yakıt deposuna zulalanmış halde 57 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, İzmir'de uyuşturucu maddeyi karşılamaya hazırlandığı öne sürülen A.Ç. ve M.B ile tır şoförü A.K'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

PEYNİR BİDONUNDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Siirt'in Kurtalan ilçesi ile Batman'da uyuşturucu çetesi fiziki takibe alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Peynir bidonunda 5 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYSERİ'DE 2 ADRESE BASKIN YAPILDI

Kayseri'de de uyuşturucu operasyonu vardı. Uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen iki adrese operasyon düzenledi. 1 kilo 230 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.