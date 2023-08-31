30 Ağustos Zafer Bayramı için fener alayı düzenlendi
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları akşam saatlerinde de devam etti. Birçok ilde fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Hatay'da ise Kuvayi Milliye oyunu oynandı.
Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Marmaris ilçesinde Atatürk Caddesi boyunca binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle eşliğinde yürüdü. Kutlamalara katılan motosiklet sürücüleri de konvoy oluşturdu.
Isparta'da vatandaşlar Türk bayrakları ve fenerlerle valilik önüne yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen yürüyüşe komandolar da katıldı. Askerler çevredeki vatandaşlardan büyük alkış aldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı.
HATAY'DA NAZIM HİKMET’İN KUVAYI MİLLİYE OYUNU SAHNELENDİ
Hatay İskenderun'da da vatan şairi Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye Destanı, Oyuncu-Yönetmen Yaşar Gündem tarafından sahnelendi.
Yaşar Gündem’in yönettiği ve oynadığı tek kişilik oyun büyük beğeni kazandı.
Yönetmen ve oyuncu Gündem Ulusal Kanal'a konuştu. Önemli mesajlar verdi.