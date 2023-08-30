30 Ağustos Zafer Bayramı Van Gölü'nün derinliklerinde kutlandı

Sualtı Arama Kurtarma Eğitim Derneği (AKEM), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Van Gölü’nün derinliklerine dalış yaparak dev bayrak açtı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Van Gölü'nün derinliklerinde kutlandı
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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü çeşitli etkinlilerle kutlanıyor. Bu çerçevede Van AKEM Başkanı Halil İbrahim Atacan ve dalış ekibi, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’ne bir dalış gerçekleştirdi. Dalış ekibi gölün derinliklerinde “30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun” yazılı bir pankart açtı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Van Gölü'nün derinliklerinde kutlandı - Resim : 1

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VAN GÖLÜ'NÜN DERİNLİKLERİNDE KUTLANDI

Van Gölü’nde 6 dalgıcın hem su yüzeyinde hem de su altında açtığı pankart sosyal medyada büyük ilgi gördü. Van AKEM üyelerinin gösterisine Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kano sporcuları da destek verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı Van Gölü'nün derinliklerinde kutlandı - Resim : 2

30 Ağustos Zafer Bayramı Van Gölü'nün derinliklerinde kutlandı - Resim : 3

30 Ağustos Zafer Bayramı, Antalya'da zirvede kutlandı! Motosiklet tutkunları Akdağ'ın zirvesine bayrak dikti30 Ağustos Zafer Bayramı, Antalya'da zirvede kutlandı! Motosiklet tutkunları Akdağ'ın zirvesine bayrak diktiYurt
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