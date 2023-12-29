35 Yıldır Evlerine Çivi Çakamıyorlar

Ne konut yapımına izin verildi ne de bölgeye sanayi geldi. Pendik Belediyesi önünde eylem yapan yurttaşlar mahalleye parsel, evlerine kentsel dönüşüm istedi.



İstanbul’da Sanayi Mahallesi halkı yıllardır yaşadıkları mağduriyeti Pendik Belediyesi önünde yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdu.



Ömerli Barajı kurulurken evleri su altında kalan köylüler, kendilerine gösterilen arazilere evlerini yaptırdı. Ancak bir süre sonra bölge sanayi imarına dönünce evler de çürümeye başladı.



Sanayi Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, mahallelerindeki sorunları dile getirmek için Pendik Belediye binası önünde eylem yaptı.



Mağdur olan yurttaşlar, yerinde kentsel dönüşümle güvenli evlerde sağlıklı bir yaşam talep etti.



