36. Seramik ve Banyo Fuarı Yeşilköy'de Açıldı

Altın kaplama banyo armatürleri ve son model mutfak seçenekleri Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde sergilendi.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100’den fazla ülkenin katıldığı Seramik Banyo ve Mutfak Fuarı UNICERA bu yıl 36. kez kapılarını ziyarete açtı.

Seramik adına A’dan Z’ye her ürünün yer aldığı fuarda banyo ve mutfak ürünleri, araba fiyatına jakuziler, altın kaplama banyo armatürleri dikkat çekti.

Seramik sektörünün ülkemizdeki en büyük ticaret platformu olan UNICERA, Türkiye Seramik Federasyonu, Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği ve TG Expo Uluslararası Fuarcılık iş birliğiyle yapılan fuaınr yerli ve yabancı ziyaretçilerle birlikte bu yıl 125 bin katılımcı rekoru kırması bekleniyor.