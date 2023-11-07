Kahramanmaraş'taki EXPO 2023'te Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

23 Ülkenin katıldığı ve bahçecilik başta olmak üzere ülkelerin ve şehirlerin tanıtıldığı kültür etkinliğine ev sahipliği yapan EXPO 2023 alanı bu sefer de kitap fuarına ev sahipliği yapıyor. Fuar 9 gün boyunca kitapseverleri ağırlayacak.

Kahramanmaraş'taki EXPO 2023'te Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta Kitap Fuarı'nın kapıları ziyarete açıldı.

Onikişubat Belediyesi'nin Expo 2023 kapsamında düzenlediği fuar kitapseverlerimin özlemini sona erdirdi.

Kitap Fuarı’nın bu yılki sloganı “100 yılın sayfalarını birlikte açıyoruz” oldu.

Fuara 100 yayınevi, 30 yazar katılım sağlarken etkinlik süresince imza günleri ve söyleyişiler düzenlenecek.

Onikişubat Belediye Başkan Hanefi Mahçiçek, fuarla birlikte vatandaşlara da motivasyon sağlandığını belirtti.

Fuar etkinlikleri kapsamında Japon sanatçı Atsuko Suetomi’nin müzik dinletisi ve Uzun İnce Bir Yoldayım ezgileri vatandaşlardan tam not aldı.

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# Kahramanmaraş # EXPO 2023 # kitap fuarı
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