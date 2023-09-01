39. Uluslararası Fizik Kongresi yapıldı

Türk Fizik Derneği tarafından her yıl düzenlenen,Türk Fizik Derneği Uluslararası Fizik Kongresi bu yıl Bodrum Heredot Kültür Merkezinde düzenlendi.

Kongreye çok sayıda yerli ve yabancı akademisyenin yanı sıra önemli kurum temsilcileri katıldı.

Türkiye Temel BiliTürk Fizik Derneğiler Araştırma Vakfı (TTBAV) Mütevelli Heyeti Başkanı olarak kongreye davet edilen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya Bilime ve Teknolojiye verdiği katkıdan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi

Teşekkür plaketi sonrasında konuşan Şadi Yazıcı, temel bilimlerin önemine değindi.

Şadi Yazıcı, Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı'nın Türkiye bilim hayatına olan katkılarını anlattı.

Yazıcı, hedeflerinin temel bilimler esaslı üniversite kurmak olduğunu söyledi.