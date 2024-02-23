42 dönüm ıspanağı satamayan çiftçi ücretsiz dağıttı!

Ispanakları dağıtmaya karar veren çiftçi Buğrahan Çulla, "Toprak etmek yerine halkımız faydalansın işte, bir garibanın sofrasına girsin, bir vatandaşımızın nafakası çıksın o gün. Ona karar verdik." dedi.



" Ata, dededen kalma topraklarımızı işliyoruz. Bu sene birçok ürün ektiğimiz gibi, 150 dönüm kadar da bir ıspanak ekmiştik. 3- 4 parçadaydı, 3 parçasını sattık, bu parçamız 42 dönüm, satamadık. Sürüp toprak edecektik Toprak etmek yerine halkımız faydalansın işte, bir garibanın sofrasına girsin, bir vatandaşımızın nafakası çıksın o gün. Ona karar verdik. Toprak etmek yerine, toprağa geri çevirmek yerine, vatandaşımıza sebil ettiğimizi duyurduk sosyal medya hesaplarından, sağolsun arkadaşlar yardımcı oldular. Yerine yeni ürün ekeceğiz kısa zaman içerisinde yer fıstığı yada mısır. O yüzden sebil ettik tarlamızı."



Çiftçi tarafından bedava dağıtılan ıspanak, köylüler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

İsmet Göçer isimli bir köylü, "Ispanağı geldik topladık, dikenden burayı halka açandan Allah razı olsun. Ispanak, ıspanak topu piyasada 10 lira diye biliyorum. Arabamın bagajını doldurdum. Buradan Karatepe, Kızyusuflu köyüne götürüp sağa sola, kolu komşuya dağıtacağım. Onlardan da alırlar sevabını. Ne kadar dağılırsa o kadar sevap alır" dedi.



Ispanağı geldik topladık, dikenden burayı halka açandan Allah razı olsun. Ispanak, ıspanak topu piyasada 10 lira diye biliyorum. Salı pazarında gördüm iki gün önce. Arabamın bagajını doldurdum. Buradan Karatepe, Kızyusuflu köyüne götürüp sağa sola, kolu komşuya dağıtacağım. Onlardan da alırlar sevabını. Ne kadar dağılırsa o kadar sevap alır'



Salim Güler isimli bir başka köylü ise, "Vallahi alamıyoruz inan, köylüyüz ama alamıyoruz. Biz de duyduk paylaşım yapmışlar. Biz de şu an amca dayı olarak geldik. Allah razı olsun başka daha ne diyelim, bir köylü olarak." şeklinde konuştu.



Vallahi alamıyoruz inan, köylüyüz ama alamıyoruz. Biz de duyduk paylaşım yapmışlar. Biz de şu an amca dayı olarak geldik. Allah razı olsun başka daha ne diyelim, bir köylü olarak. Şimdi köylünün elinde yetiştiricinin elinde çok ucuz yani böyle sökülüyor yani. Esnafın eline geçtiğinde yanına yaklaşamıyorsun tezgahlara'

Köyde yaşayan başka bir vatandaş olan Gümüş Ümit, bu yıl ilk defa ıspanak yiyeceğini söyledi.