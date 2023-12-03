5 İlde Suç Örgütü Operasyonu! 69 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir, Bursa, Manisa, Çorum ve Diyarbakır'da dolandırıcılık olaylarına karışanlara yönelik operasyon yapıldı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, Pos tefeciliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamakla suçlanan 69 kişi yakalandı.

Özel Harekat ve helikopter destekli operasyonda şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.

1 ruhsatsız tabanca ve mermiler, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı hap, 9,5 gram sentetik uyuşturucu, 10 adet pos cihazı ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Şüphelilerin ilk belirlemelere göre 94 kişiyi mağdur ettikleri öne sürüldü.