Yurt Genelinde Sıcaklık Düşüyor! Meteoroloji Yeni Haftayla İlgili Açıklama Yaptı

Hava sıcaklıkları yurt genelinde düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcakların hızla düşeceğini belirterek hafta başından itibaren sağanak yağmurların ülke genelinde etkili olacağını açıkladı.

Yurt Genelinde Sıcaklık Düşüyor! Meteoroloji Yeni Haftayla İlgili Açıklama Yaptı
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Meteoroloji uyardı; ülke çapında soğuk havalar geri dönüyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları pazartesi günü itibariyle günü yerini sağanak ve kuvvetli yağışlara bırakıyor.

Yetkililer özellikle Marmara ve Trakya başta olmak üzere ülke çapında sıcaklıkların hissedilir seviyede düşeceğini açıkladı.

Marmara bölgesinde beklenen yağışların yarı sıra yetkililer, kuvvetli rüzgara dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Ege bölgesinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, batı kesimlerinde ise bulutlu soğuk havaların oluşacağı belirtildi.

İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde ise sıcaklıkların kademeli olarak düşeceği belirtildi.

Marmara Bölgesi İçin Sağanak Uyarısı! Meteoroloji Açıklama YaptıMarmara Bölgesi İçin Sağanak Uyarısı! Meteoroloji Açıklama YaptıGündem
# meteoroloji # Hava durumu # hava sıcaklığı
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