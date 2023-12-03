Marmara Bölgesi İçin Sağanak Uyarısı! Meteoroloji Açıklama Yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyuruldu.

Marmara Bölgesi İçin Sağanak Uyarısı! Meteoroloji Açıklama Yaptı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumuyla ilgili tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi için de kritik bir uyarıda bulunuldu.

Sağanak Yağış Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Marmara Bölgesi'nin batısında beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yapıldı.

Buna göre, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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