Sancaktepe'de İş Yerinde Yangın
İstanbul Sancaktepe'de dürüm satılan iş yerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yangın paniği yaşandı. Safa Mahallesi Sancaktar Caddesi'nde dürüm satılan bir iş yerinde gece saatlerinde yangın çıktı.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
İş yerinde yangın nedeniyle büyük çapta hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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