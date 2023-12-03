İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu! 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yurt genelinde düzenlenen sahte içki operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir zanlının ürettiği sahte içkileri, yılbaşı öncesinde tekel bayilere ve eğlence mekanlarına satmaya hazırlandığını tespit etti.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliye yönelik gerçekleştirdikleri yaklaşık 2 ay süren takip sonucunda, şüphelinin sahte içkileri Maltepe'deki bir depoda imal ettiğini belirledi. Depoya operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, H.A'yı gözaltına aldı.

Aramalarda dünyaca ünlü bazı markaların sahte bandrolleriyle hazırlanan 3 bin 600 litre sahte içki, 3 bin sahte bandrol ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olduğu tespit edilen sahte içkilere el konuldu.

Şüpheli H.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.