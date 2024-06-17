Eski genelkurmay başkanı evinde ölü bulundu!

İtalyan basın kuruluşu ANSA'nın bildirdiğine göre, 70 yaşındaki Graziano bu sabah evinde güvenlik görevlisi tarafından cansız olarak bulundu.

Son dönemlerde eşini yitiren Graziano'nun intihar ihtimali üzerinde duruluyor ve ölüm nedenine ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

Rapora göre, Graziano'nun ölüm haberi sonrasında, borsada listelenen İtalyan kamu şirketi Fincantieri'nin hisse senetleri yaklaşık %3 oranında düşüş gösterdi.

"GENELİN TRAJİK ÖLÜMÜ BENİ DERİNDEN SARSTI"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Claudio Graziano'nun trajik ölüm haberi beni derinden sarstı. Silahlı kuvvetlere ve kamu hizmetine adanmış hayatı ve profesyonelliğiyle saygınlık kazanan bir kamu görevlisini kaybettik. Kendi ve hükümetim adına, ailesine ve sevdiklerine taziyelerimi sunuyorum." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise sosyal medya üzerinden, Graziano'nun ölümü karşısında sözlerin yetersiz kaldığını ifade etti ve Graziano'nun AB kurumlarında görev alırken İtalya'yı her zaman gururlandıran bir asker olduğunu belirtti.

Graziano, İtalyan ordusunun uluslararası görevlerde yer aldığı Lübnan, Afganistan ve Irak gibi ülkelerde de önemli roller üstlenmiş bir askeri lider olarak tanınıyordu.

2011 ile 2015 yılları arasında İtalya Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüten Graziano, 2015'ten 2018'e kadar Genelkurmay Başkanlığı yapmış ve 2018'den 2022'ye kadar AB Askeri Komitesi Başkanlığı görevini üstlenmişti.

2022 yılından itibaren ise, hem sivil hem de askeri gemilerin üretimini gerçekleştiren İtalyan kamu şirketi Fincantieri'nin başkanlığını sürdürmekteydi.