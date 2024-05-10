5 ton kedi ve köpek maması hayvan severlere dağıtıldı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından ücretsiz olarak mama dağıtımına başlandı. Toplam 5 ton kedi ve köpek maması hayvan severlere dağıtıldı

5 ton kedi ve köpek maması hayvan severlere dağıtıldı
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Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veterinerlik birimi tarafından gerçekleştirilen girişimde, can dostların beslenmesine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz mama dağıtımı yapıldı.
Toplamda 5 ton kedi ve köpek mamasının dağıtıldığı etkinlikte, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dağıtım, 5 kilogramlık paketler halinde gerçekleştirilirken, hayvan sahipleri bu destekten memnuniyetlerini dile getirdiler.

Can dostları için sağlanan destekten dolayı teşekkürlerini dile getirdiler.
Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, hayvanlar konusunda duyarlı olduklarını vurguladı, bu hizmetin ayda bir gün olmak üzere her ay düzenli olarak devam edeceğini belirtti. Bu adımın, can dostlarımızın sağlıklı bir şekilde beslenmesine katkı sağlayacağı ve hayvan severlere destek olacağını vurguladı.

# Balıkesir
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