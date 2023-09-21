7 buçuk milyon yıllık fosiller sergilenecek!

Kayseri'deki fosil kazılarında çıkan zürafa, at ve fil gibi hayvanların fosilleri, Bilim Merkezi'ndeki onarım ve ayaklandırma çalışmalarının ardından sergilenecek. Tarihe ışık tutan yapıları incelemek isteyen ziyaretçiler Paleontoloji Müzesi'ni ziyaret edebilecek.

7 buçuk milyon yıllık fosiller sergilenecek!

Kayseri'deki yapılan kazı çalışmalarında bulunan zürafa, at ve fil gibi hayvan fosilleri sergilenmek için hazırlanıyor. 7 buçuk milyon yıllık zürafa fosilleri zürafaların atası olarak nitelendiriliyor.

Ziyaretçilerin bu yapıları daha iyi anlayabilmesi için parçalar birleştirilerek ayaklandırma çalışması yapılması planlanıyor. Fosiller, Bilim Merkezi'ndeki laboratuvarda temizleniyor, onarım işlemlerinden geçiriliyor.

Ayaklandırma çalışmaları tamamlanan yapılar Paleontoloji Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor olacak. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Kayseri # fosil # kayseri
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