8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde 'Kadınlar Konuşursa' oyunu sahnelendi. Oyunda kimsesizler mezarlığına gömülen ölüleri yıkamayı meslek edinmiş eğlenceli bir Anadolu kadını, umut yolculuğunda hayatını kaybetmiş mülteci bir kadın, bedenini satmak zorunda kalan konsomatris bir kadını ve Yeşilçam yıldızı bir sinema aktrisinin yolları gasil hanede kesişseydi ne olurdu? Sorunun yanıtları aranıyor.



Kadınların yaşamlarının zorluklarını ve verdikleri mücadeleyi gözler önüne seren oyunda öldükten sonra kendini ve çevresini cesurca eleştiren karakterler anlatılıyor.



Toplumun kadın sorunlarına duyarsız kalması sorgulanan hikayede, oyuncular “Biz ölürken siz neredeydiniz? sorusu ile seyircileri baş başa bırakıyor...



Her kadının hikayesinde izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı, oyuncular uzun süre salonda alkış aldı.



Kadınlar Konuşursa'nın yönetmeni tiyatro oyuncusu Demirbaş aynı zamanda Vatan Partisi Çankaya Belediye Başkan Adayı... Gündüz yerel seçim çalışmaları için kapı kapı, esnaf esnaf gezen Demirbaş, son iki aydır akşamları ise oyunun provaları için emek harcadığını belirtti.



Oyunu izleyenler arasında Ankara'daki ilk gösterimine vesile olan CKD Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür de vardı. Oygür, oyunun olağanüstü bir mesajı olduğunu söyledi.



