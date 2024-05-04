8 milyonluk vurguna jandarma baskını

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde Şehitkamil ve Araban ilçelerinde 7 farklı işyerinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda piyasa değeri toplam 8 milyon 266 bin TL olan; 392 adet gümrük kaçağı akıllı telefon, 52 adet gümrük kaçağı akıllı kol saati, 45 adet gümrük kaçağı kulaklık, 22 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 5 adet gümrük kaçağı şarj aleti ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.