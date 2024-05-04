8 milyonluk vurguna jandarma baskını

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından kent genelinde son bir hafta içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda piyasa değeri toplam 8 milyon 266 bin TL olan 392 adet akıllı telefon,52 adet akıllı kol saati ve 45 adet kulaklık ele geçirildi.

8 milyonluk vurguna jandarma baskını

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde Şehitkamil ve Araban ilçelerinde 7 farklı işyerinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda piyasa değeri toplam 8 milyon 266 bin TL olan; 392 adet gümrük kaçağı akıllı telefon, 52 adet gümrük kaçağı akıllı kol saati, 45 adet gümrük kaçağı kulaklık, 22 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 5 adet gümrük kaçağı şarj aleti ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

# ​Gaziantep
Çok Okunanlar
Meteoroloji İstanbul için uyarı yaptı! İşte 4 Mayıs 2024 İstanbul'un hava durumu
Meteoroloji İstanbul için uyarı yaptı! İşte 4 Mayıs 2024 İstanbul'un hava durumu
Öfke kalp krizini tetikliyor mu? Hızlı öfkelenenlere kötü haber
Öfke kalp krizini tetikliyor mu? Hızlı öfkelenenlere kötü haber
Beyaz Saray'dan Türkiye ile ilgili kritik açıklama
Beyaz Saray'dan Türkiye ile ilgili kritik açıklama
Öğrenciler Filistin için açlık grevine gitti!
Öğrenciler Filistin için açlık grevine gitti!
İsrail Türkiye'nin ticareti kesme kararına tepki gösterdi
İsrail Türkiye'nin ticareti kesme kararına tepki gösterdi
Öne Çıkanlar Teoman Alili'yi özlem ve saygı ile anıyoruz | ULUSAL KANAL Teoman Alili'yi özlem ve saygı ile anıyoruz | ULUSAL KANAL Minibüs şoförleri üniversite öğrencilerini darbetti Minibüs şoförleri üniversite öğrencilerini darbetti