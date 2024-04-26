85 yaşındaki görme engelli vatandaş 3.kattan düştü

Olay, Sivas'ta meydana geldi. Görme engelli yaşlı adam, 3. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

85 yaşındaki görme engelli vatandaş 3.kattan düştü
Editör: Yağmur Biçen

Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Sivas’ta Mevlana Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yaşandı.

Dört katlı binanın 3. katında eşiyle birlikte yaşayan 85 yaşındaki görme engelli İbrahim Gürdaş, eşinin evde olmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle evin balkonuna çıktı. Dengesini kaybeden Gürdaş 3. kattan binanın odunluğuna inen beton merdivene düştü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede Gürdaş’ın öldüğünü tespit etti. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından Gürdaş’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# görme engelli # Balkondan Düşme
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