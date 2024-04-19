Acı olay! Şanlıurfa'da işçi göçük altında kaldı...

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçi öldü.

Acı olay! Şanlıurfa'da işçi göçük altında kaldı...
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Yavuz Selim Mahallesi'nde kanalizasyon borusu döşenirken meydana gelen göçük nedeniyle işçilerden Mehmet Sinan Kubat (33), toprak altında kaldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce toprak altından çıkartılan Kubat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt da bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını takip etti.

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