Adana'da 10 firari hükümlü yakalandı
Adana'da jandarma ekipleri 12-20 Nisan tarihleri arasında arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kentteki 5 ilçede düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan hüküm giymiş 10 kişi yakalandı.
Adana'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri önemli bir çalışmaya imza attı. Ekipler, 12-20 Nisan tarihleri arasında arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerin çalışmasının ardından Kozan, Karataş, Karaisalı, Ceyhan ve İmamoğlu ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, çeşitli suçlardan hüküm giymiş 10 kişi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı