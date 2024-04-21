F1 Çin Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Çin Grand Prix’si ile devam etti. Şanghay şehrindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde düzenlenen yarış, 56 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen "pole" pozisyonunda başladı.

Son üç yılın şampiyonu Max Verstappen, 1 saat 40 dakika 52.554 saniyelik derecesiyle Çin'deki yarışı birinci tamamlayarak sezonun dördüncü, kariyerinin ise 58. zaferini elde etti.

MAX VERSTAPPEN FARKI AÇMAYA DEVAM EDİYOR

McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, liderin 13.773 saniye gerisinde ikinci, Verstappen'in Meksikalı takım arkadaşı Sergio Perez ise takım arkadaşının 19.160 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sezonun 6. yarışı Miami Grand Prix'si, 5 Mayıs'ta koşulacak.

Çin Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 110 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 85

3. Charles Leclerc (Monako): 76

4. Carlos Sainz (İspanya): 69

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 58

TAKIMLAR

1. Red Bull: 195

2. Ferrari: 151

3. McLaren: 96

4. Mercedes: 52

5. Aston Martin: 40