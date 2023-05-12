Adana'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 ve 3,9 büyüklüğünde olan 2 sarsıntı kaydedildi.

Adana Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Deprem nedeniyle kentte şu ana kadar tespit edilen herhangi bir olumsuzluk yok. Taramalarımız devam ediyor." dedi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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