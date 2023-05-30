Adana'da deprem
Adana'nın Aladağ ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adana'nın Aladağ ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak belirlendi.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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