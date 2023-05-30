Adana'da deprem

Adana'nın Aladağ ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da deprem
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Adana'nın Aladağ ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak belirlendi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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# adana # deprem # kandilli rasathanesi # AFAD
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